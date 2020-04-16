Учёный заявил о необходимости приёма иммуномодуляторов

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16 апреля 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

В России зарегистрировано более 100 наименований так называемых иммуномодуляторов. Это препараты, которые стимулируют защитные силы организма на борьбу с патогенами. Многие представители фармацевтического бизнеса позиционируют их как средство для лечения и профилактики вирусных заболеваний.

"Клетки иммунитета можно и нужно стимулировать. Только идти в аптеку и покупать лекарство наугад ни в коем случае нельзя. Иммуномодуляторы подбираются врачом индивидуально, в зависимости от текущих заболеваний. Препарат, подобранный неправильно, способен нанести вред организму", -рассказал эксперт.