В Минздраве рекомендовали на самоизоляции перейти на дробное питание

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16 апреля 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса стоит перейти на дробный рацион. Об этом в разговоре сообщил главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

По его словам, дробный рацион предполагает приём пищи пять-шесть раз в день. Диетолог посоветовал трижды в сутки есть основательно и дважды отвлекаться от дел на перекус. Также Тутельян порекомендовал за день выпивать не менее двух литров жидкости. Объём выпитого зависит от массы тела человека.

"Необходимо исключить фруктовые соки и газированные напитки. В них содержится много сахара и ненужных килокалорий. Как бы вы ни питались во время карантина, всегда нагружайте своё тело. Физическая активность — главная составляющая здоровья", - рассказал эксперт.