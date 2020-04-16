Проценко поделился результатами 45-дневной работы в Коммунарке

Аргументы Недели → Здоровье 13+

16 апреля 2020, 07:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказа о работе, которую проделали он и его коллеги в течение 45 дней. Он назвал число поступивших и вылечившихся пациентов.

«45 дней работы в Коммунарке. 1659 пациентов. 1140 выписанных... за этими цифрами конечно много больше всего», - высказал он.

Проценко поблагодарил свою команду за ответственное выполнение своих обязанностей.

Ранее главврач Денис Проценко сообщил, что вылечился от коронавируса нового типа и готов выйти из карантина. Его тесты показала два отрицательных результата.

До этого он прокомментировал свое состояние в период болезни.