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Проценко поделился результатами 45-дневной работы в Коммунарке

, 07:26 [ «Аргументы Недели» ]

Проценко поделился результатами 45-дневной работы в Коммунарке
фото: pixabay.com

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказа о работе, которую проделали он и его коллеги в течение 45 дней. Он назвал число поступивших и вылечившихся пациентов.

«45 дней работы в Коммунарке. 1659 пациентов. 1140 выписанных... за этими цифрами конечно много больше всего», - высказал он.

Проценко поблагодарил свою команду за ответственное выполнение своих обязанностей.

Ранее главврач Денис Проценко сообщил, что вылечился от коронавируса нового типа и готов выйти из карантина. Его тесты показала два отрицательных результата. 

До этого он прокомментировал свое состояние в период болезни.

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