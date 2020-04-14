Эпидемиолог объяснил, повторит ли Россия «итальянский сценарий» COVID-19

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14 апреля 2020, 18:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

фото: pixabay.com

Врач-эпидемиолог Тимур Пестерер объяснил, повторит ли Россия «итальянский сценарий» распространения коронавирусной инфекции на территории государства или пойдет по своему пути развития.

Тимур Пестерер считает, что главная ошибка Италии в том, что они поздно ввели карантинные меры и пропустили начало пандемии в своей стране. Эпидемиолог отметил, что в России пока не наблюдается огромный рост заболевших, а прогноз по выходу на плато – это сдержанно оптимистические сроки.

«… чем строже карантин, тем меньше мы сидим на этом карантине, тем быстрее выходим на плато и тем раньше с этого плато идем вниз … Италия не так рано ввела карантинные меры, как мы», - пояснил он.

Врач добавил, что повода для взрывного роста в России нет, как и предполагать, что плато наступит не скоро.

«… конец апреля-начало мая, по пессимистичным – конец мая», - заключил он.

Ранее эпидемиолог Минздрава рассказал о тенденции распространения коронавируса в России.