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Новый необычный симптом появился у больных коронавирусом

, 18:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: New York Post

Новый необычный симптом появился у больных коронавирусом
pixabay.com

Основные симптомы коронавируса известны: высокая температура, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), ощущение сдавленности в груди, ломота, тошнота, диарея и другие. Но появился новый: жжение кожи.

По мнению американского врача Даниэля Гриффина, это может быть неврологическим симптомом, который зависит от психологического состояния - страха и паники.  Этот симптом может быть частью аутоиммунного ответа, воздействующего на нервную систему больного.

Ранее о необычных историях с пациентами больницы № 40 в московском поселке Коммунарка, у которых диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, поделился волонтер.

НС

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