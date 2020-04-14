Доктор Мясников: потомков победителей «темнейшее величество Царь-Ковид» не запугает

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14 апреля 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]

instagram.com / @alexander_myasnikov1

Александр Мясников призывает жителей России не паниковать из-за пандемии коронавируса. В преддверии Дня Победы врач напомнил соотечественникам, что они - потомки победителей.

Мясников огорчился, что в это время, в середине апреля обычно по всем телеканалам показывают военные фильмы, концерты, посвященные Дню Победы. "А сейчас - «Его темнейшее величество Царь-Ковид»!!! А я-то знаю, что король-то голый!!! И многие знают",- написал в Telegram-канале Мясников. Доктор призывает российские телеканалы перестать"кошмарить" людей и сеять панику. Граждане России - народ, который отдал десятки миллионов жизней за Победу. И сейчас "потомков победителей" не испугает коронавирус, которого врач назвал "букашкой".

Ранее Александр Мясников оценил систему здравоохранения в России в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.