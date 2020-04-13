В России изменилась скорость распространения коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

13 апреля 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович заявила, что в России увеличилась скорость распространения заболевания новой коронавирусной инфекцией. По ее словам, теперь развитие идет не по оптимистическому сценарию.

«В последнее время она [ситуация] пошла, к сожалению, уже не по оптимистической траектории», - высказала она в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1», отметив, что до этого меры самоизоляции и дистанцирования работали эффективнее.

Попович отметила, что США потребовалось шесть дней для перехода от тысячи до десяти тыс. зараженных, а России – 12 дней. При этом уже пять стран прошли дистанцию от десятитысячного до стотысячного случая, потратив на это около 18 дней.

Эксперт добавила, что главная проблема роста заражаемости – непонимание всей серьезности заболевания молодыми людьми. Попович напомнила, что коронавирус вызывает осложнения и у людей, которые не находятся в группе риска, а также может привести к депрессивности и снижению физической выносливости.

Ранее академик РАН рассказал, когда пик пандемии придет в Россию.