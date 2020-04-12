Врач объяснил, как курение влияет на течение коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

12 апреля 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Заведующий отделом профилактики Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Владимир Левшин рассказал, как коронавирус отражается на здоровье курильщиков и откуда возникают мифы о том, что курение якобы защищает от COVID-19.

Врач предупредил, что люди, которые курят 5 и более лет, в случае заражения коронавирусной инфекцией гораздо тяжелее переносят болезнь. Это происходит из-за того, что за годы зависимости люди приобретают хронические заболевания, а риск заболеть пневмонией возрастает, передаёт Радио Sputnik.

Также специалист рассказал, что сказки о «пользе» табакокурения сочиняют люди, которые не могут отказаться от пагубного пристрастия. «Есть злостные курильщики, которые не могут бросить свою пагубную привычку, хотя и пробовали это сделать... Они не верят в то, что они смогут бросить. У них уже пожизненная зависимость. И для оправдания придумывают такие вещи», - считает Левшин.