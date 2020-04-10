В больнице в Коммунарке сейчас находятся 205 пациентов с COVID-19

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10 апреля 2020, 09:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Известно, что в больнице в поселке Коммунарка в Москве сейчас находятся 460 пациентов. Из них с коронавирусной инфекцией – 205 человек. Об этом сообщил главный врач больницы Денис Проценко.

Он также отметил: состоят на лечение с диагнозом пневмония 444 жителя. В отделении реанимации и интенсивной терапии в настоящее время 33 пациента (на аппарате искусственной вентиляции легких из них - 19). Проценко добавил: за сутки поступил 101 человек, выписан 61.

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