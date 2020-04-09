Семьдесят два человека поступили в больницу в Коммунарке за последние сутки

Аргументы Недели → Здоровье 13+

9 апреля 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

pixabay.com

Известно, что семьдесят два человека поступили за последние сутки в медицинское учреждение в Коммунарке. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил главный врач больницы Денис Проценко.

Медик отметил: также были выписаны 44 пациента. Всего на лечении сейчас находятся 424 человека . Он добавил, что на данный момент в реанимации находятся 33 жителя, из них к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 12.

Ранее в Тюменской области количество пациентов с коронавирусом, которые подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, возросло до пяти.