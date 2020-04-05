Кардиологи выяснили, почему сильный пол больше подвержен сердечным заболеваниям

Аргументы Недели → Здоровье 13+

5 апреля 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Специалисты Висконсинского университета (США) обнаружили принципиальные отличия мужского сердца от женского.

Это открытие было сделано на основе МРТ-сканирования области сердца у нескольких десятков добровольцев обоего пола. Специалисты нашли существенные различия в строении и принципе работы (режиме прокачивания крови) мужского и женского сердца.

Ранее уже было известно, что мужские и женские сердца отличаются размером и частотой пульса. Теперь к этому добавились еще несколько важных параметров. Как оказалось, у женщин стенка левого желудочка сильнее напрягается и пульсирует при каждом сердечном сокращении, в результате чего в сосудах возникает больше вихревых течений крови. Также сканирование показало, что сердечная мышца мужчин тратит гораздо больше энергии во время сокращений, чем у женщин.

Получается, что женское сердце работает хотя и менее эффективно, чем мужское, но зато в более щадящем режиме. Это во многом объясняет, почему сильный пол больше подвержен сердечным заболеваниям.