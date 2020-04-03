Латвийский врач: Есть определенные хронические заболевания, которыми «питается» коронавирус

Аргументы Недели → Здоровье 13+

3 апреля 2020, 09:03 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Что только нам не рассказывают о коронавирусе: видоизменяется в организме человека, «бьет» по хроническим недугам, симптомы схоже с гриппом, но, увы, не то. Чем же так страшен данный тип вируса? Кто больше подвержен его «влиянию». «Аргументы Недели» обратились к председателю правления 2-й Рижской больницы Янису Петронису.

-Янис, какая группа людей больше всего подвержена коронавирусу?

-Я уже много раз говорил, что это пожилые люди, имеющие хронические заболевания.

-Какие хронические заболевания? Конкретно, можно?

-Можно сделать вывод, что в группе риска люди, которые имеют проблемы с легкими и «награждены» бронхиальной астмой. Что происходит с человеком, когда у него приступ астмы? Его него возникает приступ удушья. А это значит, что в дыхательных путях возникают спазмы и они сужаются. Если нет рядом ингалятора, то человек может сильно кашлять, хрипеть, но нормально дышать не может. Коронавирус будет «питаться» такой болезнью, усугублять ее. Еще этот вирус «любит» диабетиков. Что делает повышенный сахар в крови? Он ослабляет иммунитет. У человека низкая сопротивляемость организма. Все дело в иммунитете. Человек выздоравливает быстрее тогда, когда высокий иммунитет. Сопротивляется сильнее организм.

-Хорошо. А есть ли угроза для людей с повышенным давлением? Об этом стали писать в СМИ, но объясните…

-Самые распространенные в мире заболевания – сердечно-сосудистые. В Латвии эти проблемы стоят на первом месте. Например, ишемическая болезнь сердца… Все серьезно. Кровеносные сосуды не успевают снабжать сердечную мышцу необходимым количеством крови. Совершенно любая инфекция может привести к страшным последствиям. А коронавирус, который умеет видоизменяться в организме человека, увы, не очень и предсказуем. Любой вирус очень и очень плох для сердечников. Тоже самое происходит и у гипертоников. Высокое артериальное давление влияет на работу сердца. А о нем мы уже говорили.

-Но человек же не может предугадать, когда заболеет?

-Конечно, вариант везения существует. Но люди и сами же должны позаботиться о себе! Не стоит находиться там, где скопление народа. Я понимаю, что есть требование – два метра друг от друга. Хорошо, чтобы люди серьезно прислушивались к этому. Есть возможность посидеть дома – посидите! Маски, перчатки, дезинфекторы, мытье рук, пола и т.д. Эти же советы не просто так дают. А еще дыхательная гимнастика! Она очень важна. Коронавирус многих людей бьет по легким и бронхам. Несколько раз в день следует делать такую гимнастику на вдохе и выдохе. Дыхательная функция важна! Она защищает организм от микробов. Обратитесь к семейному врачу, и он вам точно объяснить, что и как делать. В Латвии по ТВ идут специальные программы, как правильно дышать. Обратите на это внимание.

-Как обстоит сейчас дело с больными в Риге?

-Сложно сказать. Немного меньше стало больных, но посмотрим дальше… В ближайшее время Латвия получит тесты, которые могут установить болезнь за 45 минут. Это очень хорошо. Специалисты смогут быстрее контролировать все процессы. Будьте здоровы!

-Благодарю за беседу.