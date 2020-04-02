Вирусолог назвал условия спада заболеваемости коронавирусом в России

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2 апреля 2020, 21:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, при каких условиях распространение коронавирусной инфекции в России пойдет на спад.

«Нужно перестать сюда завозить людей из-за границы. А мы же все продолжаем... Это же процесс, который подогревает увеличение количества заболевших. Приезжают люди, которые были выгнаны из гостиниц, которых не пускали в аэропорты, они болтались неизвестно где, неизвестно с кем они контактировали там. И потом они приехали сюда. Но их же предупреждали, что не надо было уезжать … Ну откуда в Пензе взяться коронавирусу?», - высказал врач.

Зуев отметил, что они уже уезжали в разгар пандемии и продолжают привозить в страну инфекцию. По его словам, нужно остановить «процесс подпитки, чтобы все немного стабилизировалось». Специалист считает, что «карантин – прекрасная мера», но необходимо прекратить въезд в страну.

Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров предположил, когда закончится вспышка коронавируса в России.