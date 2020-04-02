Главный инфекционист ФМБА назвал сроки окончания вспышки коронавируса в России

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров считает, что вспышка коронавируса в России должна закончиться к лету. Однако он отметил, что пик распространения инфекции еще не пройден.
«То, что, в конце концов, кончится к лету, это точно», - высказал он в программе «Док-Ток» на Первом канале.
При этом он добавил, что пик заболеваемости следует ожидать в середине следующей недели, а после можно заметить спад, который продлится 10-12 недель.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что сложно сказать, когда в нашей стране наступит пик заболеваемости COVID-19.