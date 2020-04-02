Онколог раскрыла опасность коронавируса для больных раком

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2 апреля 2020, 15:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: pixabay.com

Радиационный онколог, кандидат медицинских наук Наталья Деньгина рассказала, чем новый коронавирус опасен для переживающих раковые заболевания людей. По ее словам, токсичное лечение, которое вынуждены получать такие пациенты, негативно сказывается на иммунной поддержке организма.

«… наших пациентов можно смело причислять к группе риска. Китайские коллеги, пусть с помощью относительно небольшого числа больных с коронавирусом, имевших онкологические заболевания, выявили, что частота возникновения тяжёлых осложнений (вплоть до смерти) у наших пациентов в пять раз выше, чем у тех, кто никогда не имел злокачественной опухоли», - пояснила эксперт RT.

Деньгина отметила, что такому организму будет крайне сложно справиться с коронавирусной инфекцией.



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