Рошаль дал четыре совета по восстановлению лёгких у детей после пневмонии

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2 апреля 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

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Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал рекомендации по восстановлению лёгких детей, переболевших пневмонией. Коронавирус COVID-19 может давать осложнения на лёгкие. Новым вирусом заражаются не только взрослые, но и дети.

По словам Рошаля, при коронавирусе бывают разные поражения: от бессимптомного течения с минимальными поражениями лёгких до более ярких с очень тяжёлыми поражениями лёгких. После излечения дети должны оставаться под наблюдением педиатров. Он отметил, что в каждом конкретном случае восстановление может носить разный характер.

Основное, что желательно выполнять:

1. Не контактировать с другими больными с разной инфекционной патологией, включая просто респираторные заболевания.

2. Выполнять строгий режим.

3. Родителям необходимо обеспечить детям сбалансированное питание и добавить витаминотерапию.

4. Очень полезно заниматься дыхательной гимнастикой по два-три раза в день.

Многие интересуются, как восстановить иммунитет. По словам Рошаля, именно против коронавируса каких-то специфических средств нет.