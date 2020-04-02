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Рошаль дал четыре совета по восстановлению лёгких у детей после пневмонии

, 14:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Рошаль дал четыре совета по восстановлению лёгких у детей после пневмонии
pexels.com

Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал рекомендации по восстановлению лёгких детей, переболевших пневмонией.  Коронавирус COVID-19 может давать осложнения на лёгкие. Новым вирусом заражаются не только взрослые, но и дети.

По словам Рошаля, при коронавирусе бывают разные поражения: от бессимптомного течения с минимальными поражениями лёгких до более ярких с очень тяжёлыми поражениями лёгких. После излечения дети должны оставаться под наблюдением педиатров. Он отметил, что в каждом конкретном случае восстановление может носить разный характер.

Основное, что желательно выполнять:
1. Не контактировать с другими больными с разной инфекционной патологией, включая просто респираторные заболевания.
2. Выполнять строгий режим.
3. Родителям необходимо обеспечить детям сбалансированное питание и добавить витаминотерапию.
4. Очень полезно заниматься дыхательной гимнастикой по два-три раза в день. 

Многие интересуются, как восстановить иммунитет.  По словам Рошаля, именно против коронавируса каких-то специфических средств нет.

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