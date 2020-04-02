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У сотрудника центра онкологии имени Блохина диагностировали COVID-19

, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

У сотрудника центра онкологии имени Блохина диагностировали COVID-19
pixabay.com

В Москве национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина со 2 апреля приостановил госпитализацию пациентов в отделение химиотерапии. Это произошло после выявления коронавируса у одного из сотрудников.

Известно, что медик находится на больничном с 25 марта 2020 года. В данный момент состояние его здоровья удовлетворительное, дыхательной недостаточности нет.

Ранее по данным на 2 апреля, в медицинские организации Краснодарского края обратилось 533 человека с подозрением на COVID-19,  в том числе 102 ребенка.

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