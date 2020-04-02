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В Москве 140 человек вылечились от COVID-19

, 10:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Москве 140 человек вылечились от COVID-19
pixabay.com

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщила, что в столице за прошедшие сутки еще 25 человек вылечились от коронавируса. Пациенты выписаны из больниц.

Известно, что у всех выписанных повторные тесты на COVID-19 показали отрицательный результат, они полностью здоровы и чувствуют себя хорошо. Всего в Москве на сегодняшний день уже 140 выздоровевших от коронавирусной инфекции.

Ранее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за сутки увеличилось на 6156 и достигло 73522.

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