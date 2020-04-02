Тесты не выявляют больных одновременно гриппом и коронавирусом

Аргументы Недели → Здоровье 13+

2 апреля 2020, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]

Двойное сезонное инфицирование особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями. В основном, это пожилые люди и инвалиды, иммунная система которых и без того ослаблена. Но даже современные тесты не могут распознать у них наличие опасной пневмонии на начальном этапе. Это эмпирическим путём выявили китайские учёные.



Врачи знают, что грипп поражает верхние дыхательные пути, а коронавирус - нижние. Такая вот комобридность плюс хронические заболевания и сниженный иммунитет уменьшают шансы больных на выздоровление.



По данным российских вирусологов, сезонный грипп в результате вакцинации в общем числе ОРВИ занимает всего 9%. Остальное - это парагрипп, риновирусы, энтеровирусы, обычные коронавирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, аденовирусы. Врачи предупреждают, что двойное заражение, к сожалению, снижает шансы пациента на выздоровление. Но ранняя диагностика обоих заболеваний поможет спасти многие жизни, ведь известны медицинские препараты против гриппа, которые эффективно действуют в первые 48 часов. Поэтому своевременное обращение к врачу, соблюдение рекомендаций, карантинных мероприятий и игнорирование самолечения может спасти многие жизни.



