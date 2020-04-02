В Челябинской области рассказали о состоянии двух заразившихся коронавирусом

Стало известно, что двое жителей Челябинской области, у одного из которых подтвержден коронавирус, а у второго условно подтвержден, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом рассказал губернатор региона Алексей Текслер.
Сообщается: на утро среды в области зарегистрировано 20 заболевших COVID-19, двое пациентов уже выздоровели, остальные 18 человек госпитализированы. У всех заболевание протекает в легкой форме. По данным губернатора, всего за минувшие сутки в регионе проведено 862 исследования на коронавирусную инфекцию.
Ранее Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман и его супруга Хава заразились коронавирусом.