Инфекционист: как защитить врачей от коронавируса

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1 апреля 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, в которую поступают москвичи с подозрением на коронавирус, сам заразился этим заболеванием - тест на инфекцию показал положительный результат.

"Медперсонал в каждом медицинском учреждении, от главврача до санитарки, должен соблюдать определенные правила поведения: как он должен одеваться, соблюдать санитарный режим и какие средства индивидуальной защиты использовать. За этим следят администрация, врачи-эпидемиологи, старшая медсестра", - прокомментировал ситуацию врач–инфекционист, профессор Николай Малышев.

Также специалист отметил, что сейчас пациентам лучше не обращаться самим в поликлинику, а при любом недомогании вызывать врача на дом.