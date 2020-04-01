В России пожилые люди стали чаще болеть пневмонией

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1 апреля 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Фото: pixabay.com

В России пожилые жители в последние годы стали чаще болеть пневмонией. Среди мужчин в возрасте более 60 лет и женщин старше 55 в 2018 году было зафиксировано 520,3 случая заболевания на 100 тысяч соответствующего населения, а в 2014-м показатель составил 439,9.

В 2018 году больше всего пневмонию регистрировали у людей пенсионного возраста в Республике Тыва (1192,8 случая на 100 тысяч такого населения), Кировской (1056,6) и Брянской (1053,9) областях, Алтайском крае (975,1) и Ингушетии (906,6), а минимальное число случаев диагностики болезни обнаружено в Северной Осетии (223,5), Москве (229,5), Дагестане (241,8), Костромской (339,9) и Саратовской (344,7) областях.

"Сейчас картина по-прежнему не очень хорошая. Дело в том, что внебольничная пневмококковая пневмония у лиц старше 65 лет является причиной смертности в 32% случаев. Это не сравнимо ни с каким коронавирусом, ни с чем. Чистый пневмококк — 60 с лишним процентов и в смеси с другими микробами — до 80", - рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава в ЦФО Андрей Малявин.