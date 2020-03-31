Специалист посоветовала не пить горячий чай и кофе при простуде

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31 марта 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В России при первых признаках простуды принято поить заболевшего горячим чаем. Однако такое средство не всегда может оказаться уместным. Медицинский журналист Ольга Кашубина объяснила, когда нельзя поить больных чаем и кофе.

Специалист отметила пользу горячих напитков при простуде, но посоветовала избегать кофе и чая, передаёт Радио Sputnik. Она объяснила, что они содержат кофеин, который мешает больному уснуть, тогда как сон – лучшее лекарство. Также Кашубина рассказала, что помочь может не только горячее питье, но и холодное.

«Холодные, но не ледяные напитки способствуют естественному охлаждению человека, которого лихорадит. В свою очередь, напитки из холодильника могут сузить сосуды в горле, и от этого станет легче при ангине. Если вам больше нравится горячее, такие напитки расширяют сосуды и расслабляют, как после горячей ванны», - поделилась она.