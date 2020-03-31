Простые правила, чтобы прожить 150 лет

Аргументы Недели → Здоровье 13+

31 марта 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

В среднем 150 лет. Столько, как подтвердила наука, отпущено человеку на жизнь. А первым такой вывод сделал русский биолог Илья Мечников, объясняя это тем, что в течение жизни клетки в организме могут меняться семь раз (по времени процесс занимает примерно 150–200 лет).

При этом, чтобы жить долго, нужно быть физически, психически и социально здоровым. Если отсутствует хоть одна составляющая – ничего не выйдет. Тут становится понятно, почему 122 года – верифицированный максимум долгожительства. Учёные говорят: много волнуемся, слишком бурно проявляем эмоции – вот и причина. И не она одна.



Десятки лет люди думали, что долгожительство обусловлено прежде всего генетически. Учёные из Дании совсем недавно доказали обратное. На примере группы близнецов им удалось показать, что доля влияния генов на долголетие составляет 25%. Всё остальное – стиль жизни. И нет, речь не о соблюдении правил ЗОЖ или диетах, которым нужно безотлагательно следовать. Французская сверхдолгожительница Жанна Кальман, прожившая до 122 лет, говорила: «Если вы с чем-то не можете ничего поделать, не переживайте из-за этого». Такому подходу можно позавидовать. Многие французы в шутку говорили, что причина долголетия Кальман в её «диете»: она съедала около килограмма шоколада в неделю и регулярно употребляла вино. Это ли не очередное доказательство того, о чём уже давно говорит европейская и российская геронтология? А именно: основа долголетия – наша психика и образ мышления.



Многим известны так называемые голубые зоны – страны мира, в которых долголетие – дело привычное. Американский путешественник и писатель Дэн Бюттнер в рамках проекта National Geographic вместе с учёными изучил их и рассказал, почему же всё-таки «привычное», а не «исключительное». Мы тоже провели изыскания. Итак, выводим универсальные правила долголетия:



Ешьте всё, но в меру.

Будьте всегда при любимом деле, трудитесь до самой старости и найдите свой «икигай» – предназначение.

Двигайтесь, но и в физкультуре знайте меру.

Общайтесь.

Интересуйтесь близкими, миром и глобальными вопросами человечества.

Интеллектуальная нагрузка тоже способствует продолжительной жизни.



Подробнее читайте в материале "Аргументов недели".



