Главные секреты долгожителей

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30 марта 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Долгожительница, фото соцсети

В среднем 150 лет. Столько, как подтвердила наука, отпущено человеку на жизнь. А первым такой вывод сделал русский биолог Илья Мечников, объясняя это тем, что в течение жизни клетки в организме могут меняться семь раз (по времени процесс занимает примерно 150–200 лет). При этом, чтобы жить долго, нужно быть физически, психически и социально здоровым. Если отсутствует хоть одна составляющая – ничего не выйдет. Тут становится понятно, почему 122 года – верифицированный максимум долгожительства. Учёные говорят: много волнуемся, слишком бурно проявляем эмоции – вот и причина. И не она одна.

Десятки лет люди думали, что долгожительство обусловлено прежде всего генетически. Учёные из Дании совсем недавно доказали обратное. На примере группы близнецов им удалось показать, что доля влияния генов на долголетие составляет 25%. Всё остальное – стиль жизни. И нет, речь не о соблюдении правил ЗОЖ или диетах, которым нужно безотлагательно следовать. Французская сверхдолгожительница Жанна Кальман, прожившая до 122 лет, говорила: «Если вы с чем-то не можете ничего поделать, не переживайте из-за этого». Такому подходу можно позавидовать. Многие французы в шутку говорили, что причина долголетия Кальман в её «диете»: она съедала около килограмма шоколада в неделю и регулярно употребляла вино. Это ли не очередное доказательство того, о чём уже давно говорит европейская и российская геронтология? А именно: основа долголетия – наша психика и образ мышления.

Многим известны так называемые голубые зоны – страны мира, в которых долголетие – дело привычное. Американский путешественник и писатель Дэн Бюттнер в рамках проекта National Geographic вместе с учёными изучил их и рассказал, почему же всё-таки «привычное», а не «исключительное». Мы тоже провели изыскания. Итак, выводим универсальные правила долголетия:

Ешьте всё, но в меру. В США с 1987 года проводят эксперимент на обезьянах, который ещё не закончился, но уже показал, что ограничение калорий практически сводит на нет развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и даже онкологии. Кстати, научные исследования в разных странах показывают: одна из первых причин преждевременной смерти – лишний вес . Основу питания должны составлять бобовые, зерновые, овощи и фрукты. Также многое зависит от места, где вы живёте. Если где-нибудь на Севере вам захотелось сесть на окинавскую диету – не надо. Ешьте те продукты, которые привязаны к вашему региону . То есть – привычную для вас еду. Но и от японцев кое-что почерпните. Мы говорим о правиле «хара хати бу» – «ешь, пока не начнёт исчезать чувство голода» . Лёгкое недоедание замедляет метаболизм, из-за чего вырабатывается меньше вредных оксидантов, разрушающих организм изнутри. В общем, ловите первые сигналы сытости и, когда желудок заполнится на 80%, прекращайте есть.

Будьте всегда при любимом деле, трудитесь до самой старости и найдите свой «икигай» – предназначение. Оказалось, что долгожители всех «голубых зон» определили своё предназначение задолго до старости. Они ставят цели каждый раз после достижения предыдущих. Это наполняет жизнь смыслом. Всем нужна причина, которая заставляет просыпаться по утрам. В Коста-Рике долгожители называют это «жизненный план» . Если люди перестают чувствовать себя нужными (даже самим себе) – они угасают. А когда есть предназначение – психика заставит физиологию работать на долголетие .

Двигайтесь, но и в физкультуре знайте меру. Нужно ходить, бегать, плавать, делать всё что угодно, лишь бы не сидеть на месте! Главное – всё только в удовольствие и адекватно возрасту и здоровью. Профессиональным спортом можно не заниматься, зарядку тоже можно не делать, но вот двигаться – обязательно! И лучше всего на свежем воздухе.

Общайтесь. Доказано, что пожилые люди обладают более ясным умом, реже испытывают стресс и наслаждаются жизнью, если они в старости не одиноки. Общение с детьми, кстати, тоже помогает сохранить молодость. Они помогают «душой не стареть».

Интересуйтесь близкими, миром и глобальными вопросами человечества. Это позволяет не замыкаться в себе и не зацикливаться на своих проблемах, из-за чего шансов прожить дольше становится больше.

Интеллектуальная нагрузка тоже способствует продолжительной жизни. Не переставайте учиться новому, даже если кажется, что «годы уже не те». Всё в наших руках.

Выделить один доказанный фактор, обеспечивающий продление жизни, пока нельзя. Но общие советы работают. Образ долгожителя тоже понятен – это жизнерадостный человек, который не тратит нервы попусту и не считает годы. Он находится в гармонии с собой и окружающим миром. А теперь подумайте: похож ли он на вас?