Лишний вес повышает риск осложнений при коронавирусе

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31 марта 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Врачи рассказали, что ожирение стало дополнительным фактом риска в сложившихся условиях с распространением коронавирусной инфекции. На течение болезни влияет и то, что люди с лишним весом имеют множество сопутствующих заболеваний.

Отмечается, что у тучных людей объем легких и их глубина меньше, а потому пневмония развивается заметно активнее. «Люди с крайними формами ожирения — это коморбидные пациенты, имеющие как минимум 3–4 заболевания, которые повышают риск плохо справиться с любой инфекцией, в том числе и с COVID-19», - рассказала диетолог Наталья Пугачева.

В Великобритании также отметили, что порядка двух третей больных коронавирусом с серьезным течением заболевания имеют лишний вес.