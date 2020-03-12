Диетолог: ожирение в России приобретает масштабы пандемии

В Министерстве здравоохранения РФ заявили, что ожирение в стране приобретает масштабы пандемии. Согласно последним данным, избыточная масса тела наблюдается более чем у половины россиян старше 30 лет.

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян подчеркнул, что ожирение зафиксировано у 26 процентов населения России.

Отмечается также, что у большинства россиян выявлен дефицит микронутриентов – витаминов, микроэлементов и минеральных веществ, которые необходимы для поддержания здоровья организма.