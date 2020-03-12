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Диетолог: ожирение в России приобретает масштабы пандемии

, 22:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Диетолог: ожирение в России приобретает масштабы пандемии
измерение объема талии, pixabay.com
В Министерстве здравоохранения РФ заявили, что ожирение в стране приобретает масштабы пандемии. Согласно последним данным, избыточная масса тела наблюдается более чем у половины россиян старше 30 лет.
 
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян подчеркнул, что ожирение зафиксировано у 26 процентов населения России.
 
Отмечается также, что у большинства россиян выявлен дефицит микронутриентов – витаминов, микроэлементов и минеральных веществ, которые необходимы для поддержания здоровья организма.
ЕТ
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