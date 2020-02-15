Беременным не советуют использовать косметику с парабенами из-за риска развития ожирения у ребенка

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15 февраля 2020, 20:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Здоровье

беременность, pixabay.com

Специалисты из Центра экологических исследований имени Гельмгольца рекомендуют беременным женщинам не использовать косметику с парабенами из-за возможности развития ожирения у ребенка.

Ученые в рамках исследования установили связь между концентрациями бутилпарабена в моче женщин и повышенным индексом массы тела у их детей.

Оказалось, что почти все участницы исследования во время беременности применяли кремы или лосьоны, содержавшие парабен. Опыты на лабораторных грызунах показали, что парабены влияют на центр регуляции чувства голода в мозге (гипоталамусе), что приводит к ожирению.