Чем полезна перловая каша

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30 марта 2020, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]

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Диетологи провели ряд исследований, в которых были изучены свойства перловой каши. Напомним, она производится из ячменя — крупы, которая используется при приготовлении хлеба, выпечки и некоторых напитков.

Ячмень содержит большое количество витаминов группы В, таких как ниацин, пиридоксин и тиамин. Диета, в которую включена перловая каша, дает возможность снизить риск ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других хронических болезней, сообщает "Анонсенс". Перловка готовится из цельного зерна, а значит, наиболее насыщена необходимыми для человеческого организма ингредиентами.