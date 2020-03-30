В Москве в больнице имени Филатова на лечении находятся 77 пациентов с коронавирусом

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30 марта 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Москве 77 пациентов с подтвержденным коронавирусом получают лечение в больнице имени Филатова. Всего в медицинском учреждении находится 313 человек.

Известно, что из них с диагнозом внебольничная пневмония 198 жителей, за сутки поступило 122 пациента.

Клиника рассчитана на 1,3 тысячи коек и более 110 мест в отделении реанимации. Палаты полностью оснащены необходимым кислородным оборудованием.

Ранее глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что на территории страны в настоящее время находятся 32 заболевших коронавирусом в тяжелом состоянии.