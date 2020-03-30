В Белгородской области еще три жителя заразились коронавирусом

Еще три случая заболевания COVID-19 выявили в Белгородской области. Пострадавшими оказались мужчины из Белгородского района и Алексеевского городского округа.
Таким образом, в регионе уже четверо заболевших коронавирусной инфекцией. Известно, что трое из них были за границей, а затем на самоизоляции, один Россию не покидал. У него была внебольничная пневмония, но обследование показало положительный результат на коронавирус.
Два пациента находятся в инфекционном стационаре, у одного заболевание протекает в лёгкой форме, у второго – состояние средней тяжести. Круг лиц, с которыми контактировали заболевшие, находится под наблюдением медиков.
Ранее знаменитый американский кантри-певец, обладатель престижной музыкальной премии Grammy Джо Диффи скончался в минувшее воскресенье из-за осложнений после заражения коронавирусом нового типа.