Известный американский кантри-музыкант скончался от коронавируса

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30 марта 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

гитара, pixabay.com

Знаменитый американский кантри-певец, обладатель престижной музыкальной премии Grammy Джо Диффи скончался в минувшее воскресенье из-за осложнений после заражения коронавирусом нового типа.

Диффи был очень популярен в начале 90-х годов прошлого века. Более 20 песен артиста неоднократно попадали в списки лучших кантри-хитов США, сообщает kp.ru.

Музыкант за свою карьеру записал тринадцать студийных альбомов, два из которых получили платиновый статус, а еще два – золотой. Самая известная композиция Джо Диффи – Same Old Train – получила почетную музыкальную премию Grammy. Ее перепели многие артисты.