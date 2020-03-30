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Известный американский кантри-музыкант скончался от коронавируса

, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

Известный американский кантри-музыкант скончался от коронавируса
гитара, pixabay.com

Знаменитый американский кантри-певец, обладатель престижной музыкальной премии Grammy Джо Диффи скончался в минувшее воскресенье из-за осложнений после заражения коронавирусом нового типа.

Диффи был очень популярен в начале 90-х годов прошлого века. Более 20 песен артиста неоднократно попадали в списки лучших кантри-хитов США, сообщает kp.ru.

Музыкант за свою карьеру записал тринадцать студийных альбомов, два из которых получили платиновый статус, а еще два – золотой. Самая известная композиция Джо Диффи – Same Old Train – получила почетную музыкальную премию Grammy. Ее перепели многие артисты.

 

 
 
 
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Публикация от Joe Diffie (@officialjoediffie)29 Мар 2020 в 12:46 PDT

ЕТ

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