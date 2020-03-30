Аллергики попали в зону повышенного риска из-за распространения COVID-19

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30 марта 2020, 09:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Врачи отмечают, что сама по себе аллергия не ставит человека в группу риска заражения коронавирусом, однако ее сезонные проявления могут значительно облегчить вирусу процесс попадания в организм.

«Пациенты с аллергией не являются группой риска по умолчанию. Но нам известно, что тяжелое хроническое аллергическое воспаление дыхательных путей делает слизистые пациента более уязвимым перед вирусами», - объяснила аллерголог-иммунолог Белла Брагвадзе.

Она отметила, что в весенний период аллергикам следует усиленно заниматься укреплением иммунитета и своевременно получать необходимую терапию. Если же вдруг человек с аллергией заразился коронавирусом, то лечение будет учитывать как меры борьбы с COVID-19, так и с аллергией.