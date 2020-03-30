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Стало известно, что в больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента, зараженные COVID-19

, 09:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Стало известно, что в больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента, зараженные COVID-19
pixabay.com

В больнице № 40 в Коммунарке за минувшие сутки умерли два пациента, зараженные коронавирусом. Известно, что одному из пострадавших было 80 лет.

У мужчины была сердечная недостаточность, пневмония, больной провел четверо суток на аппарате искусственной вентиляции легких. Второму пациенту было 69 лет, он поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет.

Сейчас в медицинском учреждении находятся 348 человек. Коронавирусная инфекция возможна у 193 больных, в том числе у 78 диагноз подтвержден, еще у 115 вероятно заражение. 

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 19 человек, пятеро подключены к аппаратам вентиляции легких, у четверых из них диагностирован COVID-19.

Ранее сообщалось: власти Магаданской области организовали в связи с дефицитом медицинских масок в регионе собственное производство этого вида товара.

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