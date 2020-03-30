В РАН ответили, стоит ли переболевшим коронавирусом мужчинам переживать из-за бесплодия

Аргументы Недели → Здоровье 13+

30 марта 2020, 07:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Ранее в СМИ появилась информация о том, что коронавирус может стать причиной бесплодия у мужчин. Вице-президент РАН Владимир Чехонин заявил, что сейчас рано делать настолько поспешные выводы.

Чехонин отметил, что на данный момент не доказано, что коронавирус может вызывать мужское бесплодие, сейчас подобные предположения на уровне домыслов. Чтобы дать точный ответ на этот вопрос, нужны глубокие исследования, которые пока не проводились.

«Это все на сегодняшний день – сугубо домыслы. Сегодня оснований делать такие далеко идущие выводы нет. Для ответа на такие вопросы нужны академический опыт, экспериментальные подтверждения, глубокий анализ», - считает специалист.