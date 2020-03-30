В настоящее время число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 тыс. чеповек

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30 марта 2020, 07:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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К утру понедельника, 20 марта, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии составило 1 024. Отмечается, что эта цифра может вырасти, когда придут данные из ряда отдаленных округов.

По информации министерства, в стране на этот момент зарегистрирован 901 пациент на лечении. Среди инфицированных 48 иностранных граждан. Кроме того, 96 человек выздоровели, 27 жителей умерли.

Премьер-министр Нарендра Моди призвал 23 марта власти всех штатов и союзных территорий обеспечить строгое соблюдение мер по поддержанию особого режима до 14 апреля включительно. Людям предписано никуда не ездить и по возможности не выходить из дома, закрыты большинство крупнейших городов.

Ранее сообщалось: начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова заявила, что на самом деле комендантского часа в Подмосковье нет.