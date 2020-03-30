Инфекционный центр в Москве уже принял более ста пациентов с COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

30 марта 2020, 07:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

pixabay.com

Стало известно, что новый инфекционный центр, созданный на базе 67-й больницы в Москве, принял уже более 100 пациентов с коронавирусом. Сообщается: среди пациентов есть и молодые люди, и взрослые.

Некоторые заболевшие сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, другие в состоянии средней тяжести. При этом круглосуточное наблюдение позволяет при малейшем ухудшении состояния человека сразу перевести его в реанимационное отделение.

Всего в центре 330 коек, но есть возможность увеличить в самое ближайшее время их число до 400-500. Сейчас в больнице работают более 100 сотрудников.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас прокомментировал указ мэра Москвы Сергея Собянина о введение новых ограничений в связи с распространением COVID-19.