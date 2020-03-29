Ученые выяснили, почему при заражении коронавирусом некоторые теряют способность различать вкус и запах

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29 марта 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Исследователи из Гарварда нашли ответ на вопрос, почему у многих заболевших коронавирусом COVID-19 временно теряется обоняние и восприятие вкуса.

Отмечается, что пока потеря вкуса и обоняния не считается признаком заражения COVID-19, однако многие заболевшие наблюдали у себя подобные симптомы. Оказалось, что определенные клетки в полости носа как бы «скрывают» от вируса белки, необходимые ему для проникновения в организм. Когда болезнь поражает эти клетки, человек может на какое-то время перестать воспринимать запахи и вкус.

Кроме того, ученые предположили, что заражению может способствовать повреждение клеток соединительной ткани в носу.