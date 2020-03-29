Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Иммунолог назвала предмет, требующий обязательной дезинфекции

, 09:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Express

Иммунолог назвала предмет, требующий обязательной дезинфекции
фото: pixabay.com

Доцент кафедры микробиологии и иммунологии Джорджтаунского университета Эрин Соррелл назвала вещь, которую обязательно следует дезинфицировать после пребывания в общественном месте, особенно в поездке. При этом медицинские организации и власти призывают в период пандемии коронавируса  оставаться дома. 

Соррелл объяснила, что любой вирус дольше всего живёт на непористых поверхностях, например, как пластик. При этом известно, что коронавирус может находиться на поверхности до трех дней. Однако иммунолог призвала проводить дезинфекцию паспорта, даже если обложка сделана из другого материала. По ее словам, эффективнее всего использовать 60% спиртовой раствор.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун рассказала об  антисептике, который можно приобрести в овощном отделе любого магазина

БА

В мире

На Украине призвали не бояться госпереворота в стране

На Украине призвали не бояться госпереворота в стране

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что любые попытки госпереворота в стране будут преодолены. При этом он отметил, что не претендует на место президента и считает действующую власть компетентной.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью