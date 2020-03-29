Иммунолог назвала предмет, требующий обязательной дезинфекции

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29 марта 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Express

фото: pixabay.com

Доцент кафедры микробиологии и иммунологии Джорджтаунского университета Эрин Соррелл назвала вещь, которую обязательно следует дезинфицировать после пребывания в общественном месте, особенно в поездке. При этом медицинские организации и власти призывают в период пандемии коронавируса оставаться дома.

Соррелл объяснила, что любой вирус дольше всего живёт на непористых поверхностях, например, как пластик. При этом известно, что коронавирус может находиться на поверхности до трех дней. Однако иммунолог призвала проводить дезинфекцию паспорта, даже если обложка сделана из другого материала. По ее словам, эффективнее всего использовать 60% спиртовой раствор.

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