Вирусолог объяснил, когда пик эпидемии коронавируса наступит в России

Аргументы Недели → Здоровье 13+

29 марта 2020, 07:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabay.com

Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн считает, что пик распространения коронавирусной инфекции в России наступит через месяц или чуть позже.

«В России пандемия идет медленно. Но, правда, в такой стране, как Италия, три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьезно, а сейчас там значительная катастрофа», - отметил эксперт.

При этом Альштейн уверен, что защитные меры, которые вводятся в стране, помогут снизить распространение коронавируса. По его словам, сейчас происходит разобщение людей, что не очень хорошо, но положительно скажется на новой инфекции.

«Полностью остановить ее, конечно, не удастся, но притормозить, возможно, удастся», - пояснил он.

Кроме того, вирусолог предложил делать одиночные прогулки на свежем воздухе для поддержания здоровья.

Ранее главврач в Коммунарке Денис Процнеко назвал сроки пика заболеваемости коронавирусом в Москве.