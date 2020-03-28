Врачи попытались объяснить, почему коронавирус убивает больше мужчин, чем женщин

Аргументы Недели → Здоровье 13+

28 марта 2020, 18:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ридус

Фото: pixabay.com

Согласно статистике, мужчины умирают от коронавируса гораздо чаще, чем женщины. В Италии более 70% погибших – мужчины. В Китае риск умереть от COVID-19 у представителей сильного пола составляет 2,8%, тогда как у женщин – 1,7%.

Врачи признаются, что пока не могут найти этому объяснения. Некоторые специалисты предполагают, что мужчины более склонны к вредным привычкам, а потому инфекции легче захватить организм. Другие считают, что причина кроется в менее внимательном отношении мужчин к собственному здоровью. «Возможно, причина лежит в фундаментальных биологических различиях между мужчинами и женщинами», - заявляют ученые.

Согласно статистике, мужчины умирают от коронавируса гораздо чаще, чем женщины. В Италии более 70% погибших – мужчины. В Китае риск умереть от COVID-19 у представителей сильного пола составляет 2,8%, тогда как у женщин – 1,7%.Врачи признаются, что пока не могут найти этому объяснения. Некоторые специалисты предполагают, что мужчины более склонны к вредным привычкам, а потому инфекции легче захватить организм. Другие считают, что причина кроется в менее внимательном отношении мужчин к собственному здоровью. «Возможно, причина лежит в фундаментальных биологических различиях между мужчинами и женщинами», - заявляют ученые.