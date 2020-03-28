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Вирусолог: коронавирус может усилить циркуляцию осенью

, 12:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Вирусолог: коронавирус может усилить циркуляцию осенью
вспышка коронавируса, Alexander Rekun/Global Look Press
Профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов предположил, что коронавирус нового типа способен усилить свою циркуляцию грядущей осенью.
 
Ученый ранее отмечал, что COVID-19 в летнее время будет циркулировать с меньшей эффективностью. Щелканов уточнил, что с наступлением холодов коронавирус вновь может начать активно распространяться.
 
По мнению профессора, если данный вирус превратится в обычный компонент ОРВИ, то он будет проявляться сезонно.
 
Ранее Михаил Щелканов предположил, что переболевшие коронавирусом не приобретут пожизненный иммунитет.
ЕТ

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