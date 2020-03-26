Эпидемиолог рассказал, в чем ошиблись итальянцы

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26 марта 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Эпидемиолог Николай Малышев объяснил, что итальянские врачи и власти страны изначально совершили большую ошибку в лечении больных коронавирусом, которая в итоге привела к огромному количеству жертв.

Малышев объяснил, что в Италии сразу начали госпитализировать «всех подряд» при первых признаках заболевания COVID-19. Из-за этого все места в больнице оказались заняты «легкими» пациентами, а на «тяжелых» не хватило ресурсов.

Врач добавил, что в России пациентов вне зоны риска с легкой формой коронавируса отправляют на домашнее лечение с необходимыми врачебными советами и рекомендациями. Это позволяет сохранить места в больницах для людей, которым необходим постоянный медицинский контроль.