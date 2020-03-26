В Москве за минувшие сутки выявили 136 случаев заражения коронавирусом

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26 марта 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Сообщается, что в Москве зарегистрировано 136 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Об этом сообщил в четверг оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России подтверждено 182 человека с коронавирусной инфекцией в 18 регионах.

"Распределение по субъектам: Москва 136",- говорится в сообщении штаба.

Всего в нашей стране на данный момент зарегистрировано 840 зараженных COVID-19 в 56 регионах.

Ранее в среду, 25 марта, в Москве скончались два пожилых пациента, у которых был подтверждён диагноз коронавирус.