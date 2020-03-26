Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

В Москве за минувшие сутки выявили 136 случаев заражения коронавирусом

, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Москве за минувшие сутки выявили 136 случаев заражения коронавирусом
pixabay.com

Сообщается, что в Москве зарегистрировано 136 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Об этом сообщил в четверг оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России подтверждено 182 человека с коронавирусной инфекцией в 18 регионах.

"Распределение по субъектам: Москва 136",- говорится в сообщении штаба.

Всего в нашей стране на данный момент зарегистрировано 840 зараженных  COVID-19 в 56 регионах.  

Ранее в среду, 25 марта, в Москве скончались два пожилых пациента, у которых был подтверждён диагноз коронавирус.

ЕЧ

Общество

Эксперты прокомментировали идею Жириновского создать Российскую Конфедерацию

Эксперты прокомментировали идею Жириновского создать Российскую Конфедерацию

Политик считает, что пока можно договориться о создании такого образования с Казахстаном, странами Средней Азии, Белоруссией, Молдавией, возможно, с Азербайджаном, Арменией и Грузией.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью