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В пермском минздраве рассказали, что большинство заболевших коронавирусом находятся в удовлетворительном состоянии

, 11:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

В пермском минздраве рассказали, что большинство заболевших коронавирусом находятся в удовлетворительном состоянии
pixabay.com

Сообщается, что большинство заболевших коронавирусом пермяков находится в удовлетворительном состоянии. Данные о состоянии пациентов с коронавирусом привели в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

Также уточняется: только один из пяти зараженных находится в состоянии средней тяжести. Все заболевшие COVID-19 находятся под постоянным наблюдением врачей. В минздраве поделились, что у пациентов благоприятные прогнозы на выздоровление, - сообщает URA.RU .  По состоянию на 26 марта на карантине в общей сложности находится 3030 пермяков. В больницах с симптомами ОРВИ находится 46 человек, В Пермском крае с 15 марта действует режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции.

Ранее второй случай коронавируса выявили в Ставропольском крае.

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