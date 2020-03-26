В Омской области выписали шесть пациентов, у которых подозревали коронавирус

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26 марта 2020, 09:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Известно: шесть вернувшихся из-за рубежа жителей Омской области, у которых подозревали коронавирус, выписаны из стационара. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на минздрав региона.

По данным, тест на COVID-19 у них был отрицательным, пациенты находились в инфекционной больнице, так как у больных сохранялся насморк и другие признаки ОРВИ.

Всего под наблюдением врачей на дому сейчас находятся 3577 омичей, в инфекционной больнице – 17 человек. Коронавирусная инфекция ни у кого не выявлена.

Ранее на территории материкового Китая за минувшие сутки в больницах диагностировано 67 новых случаев заражения пациентов коронавирусом COVID-19.