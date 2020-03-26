Все новые за сутки 67 случаев заражения коронавирусом в Китае оказались ввозными

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26 марта 2020, 07:52 [ «Аргументы Недели» ]

На территории материкового Китая за минувшие сутки в больницах диагностировано 67 новых случаев заражения пациентов коронавирусом COVID-19. Врачи отметили, что все заражения за сутки ввозные из-за границы, ни одного «местного», - сообщает kp.ru.

В результате общее число ввозных случаев коронавируса в Китае возросло до 541. По последним данным, за отчетные сутки от вызываемой COVID-19 пневмонии нового типа скончались шесть больных. Выздоровели и выписались из больниц 401 человек.

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР привел данные по коронавирусу на 26 марта.

Всего за три месяца с начала вспышки заболевания в КНР новым вирусом COVID-19 заразились 81667 человек.

С начала эпидемии умерли 3285 пациентов. Вылечились 73775 человек, что составляет 91% от числа заболевших.

Карта распространения коронавируса