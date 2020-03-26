В Якутии на данный момент 14 зараженных коронавирусом

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26 марта 2020, 07:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Стало известно, что в Якутии число больных коронавирусом возросло с 10 до 14 человек. Об этом рассказал глава республики Айсен Николаев.

Сообщается: в четверг Новосибирской лабораторией "Вектор" подтверждены четыре предварительно положительных анализа на COVID-19, сделанные якутскими врачами с начала недели. Все четверо - из числа контактов первых семи заболевших. Сейчас они госпитализированы в инфекционный стационар города Якутска.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что простой самоизоляции недостаточно для того, чтобы справиться с коронавирусом.