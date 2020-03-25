В Москве назвали число умерших от внебольничной пневмонии

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25 марта 2020, 21:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Москве сообщили, что ежемесячно в городе от внебольничной пневмонии страдают порядка шести тысяч человек, при этом врачам удается спасти не всех.

Отмечается, что из шести тысяч заболевших от внебольничной пневмонии умирают порядка 50 человек. При этом в столице заявили, что к подобным больным подход такой же, как сейчас к заболевшим коронавирусной пневмонией.

«У нас вообще внебольничной пневмонией в месяц болеют 6 тысяч человек. И к ним подход такой же, как сейчас к коронавирусной пневмонии. И около 50 человек в Москве умирает от обычной пневмонии. Это очень серьезная проблема, очень серьезная болезнь, и врачи всегда на передовой», - рассказал градоначальник.