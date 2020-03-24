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В Армении сообщили, что 14 человек излечились от коронавируса

, 22:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Армении сообщили, что 14 человек излечились от коронавируса
pixabay.com

В Армении четырнадцать человек излечились от коронавируса. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения страны Арсен Торосян.

Известно, что 12 жителей находились в изоляции и не были госпитализированы, так как при подтвержденном наличии вируса никаких жалоб у них не было. Остальные двое лечились в инфекционной больнице.

По последним данным армянских властей, в стране выявлены 249 случаев заражения COVID-19.  Из изоляции уже вышли 88 граждан, 37 из них находились дома, 51 – в специально отведенных местах.

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